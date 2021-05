Le cirque with the World’s top performers con “TILT” al Gran teatro Geox

Finalmente si riparte! Le Cirque World’s Top Performers, la più grande compagnia europea di circo contemporaneo, torna al Gran Teatro Geox dal 25 al 28 dicembre, per presentare il nuovo spettacolo TILT.

E’ lo show rivelazione che, presentato per la prima volta a fine 2019, ha entusiasmato il pubblico, richiamando al debutto oltre 20.000 spettatori ed è stato promosso a pieni voti dalla critica. Un successo oltre le previsioni, poi il tour si è dovuto fermare, come tutto il resto. Ma ora si riparte con gli spettacoli dal vivo, si riaprono le prevendite e si torna in scena.

Gianpiero Garelli, Fondatore e Guida di Le Cirque WTP: «E’ la notizia che aspettavamo da 16 lunghi mesi. I nostri artisti non hanno mai smesso di allenarsi. Non attendono altro che di poter tornare sul palcoscenico. Lo spettacolo è strepitoso e imprevedibile, TILT sarà una fantastica sorpresa per gli spettatori, un’esperienza indimenticabile e unica».

Poter tornare ad assistere ad uno show dal vivo è qualcosa che è mancato, come poter acquistare subito il biglietto per esserci. Ciò che era normale, oggi è diventata un’occasione speciale, come un regalo da fare e da farsi, per celebrare le prossime festività e ancor più per ritrovarsi insieme, pubblico e artisti.

Alessandro Garelli, cofondatore Le Cirque WTP, dirige il Dipartimento Strategia, Marketing e Comunicazione: «Gli oltre 11mila amici veneti che hanno applaudito ALIS, non possono perdersi il nuovo show TILT. Per questo è importante aprire già adesso le prevendite per dire al pubblico che ci siamo sempre, che ci prepariamo ad accoglierlo rispettando ogni regola, per tornare a fare quello che più ci è mancato: regalare emozioni alla gente che verrà a vederci, come è avvenuto con le sette repliche di ALIS, la nostra prima produzione, che ci portò al tutto esaurito anche qui a Padova».

Prevendite aperte dal 19 maggio su TICKETMASTER e TICKETONE.

Liberamente ispirato al capolavoro cinematografico Ready Player One, firmato dal grande regista Steven Spielberg, TILT rilegge il mondo virtuale con performance acrobatiche strepitose, tra musica, danza e teatro. In scena c’è un collettivo composto da ventiquattro artisti di grande talento ed esperienza internazionale, che provengono tutti dal Cirque du Soleil e dal circo contemporaneo mondiale.

90 minuti di spettacolo senza interruzioni e senza usare animali .

Tutte le informazioni su TILTICKET.IT

