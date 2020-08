"Cittadella International Music Festival & Masterclass”, tutti i concerti in programma

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con il Cittadella International Music Festival & Masterclass che torna nella sua sesta edizione sotto la magistrale regia di Missione Musica e Circle Symphony Orchestra e la direzione artistica di Massimiliano Ferrati.

Dal 21 al 31 agosto: questo il periodo in cui il Masterclass"approderà" a Cittadella con i suoi corsi di alta formazione per allievi per approfondire i contenuti tecnici e interpretativi del repertorio solistico e cameristico.

A fare da cornice un susseguirsi di concerti di altissimo livello nella Sala Consiliare di Villa Rina.

Ingresso responsabile a tutti i concerti, ingresso libero alle masterclass solo per i residenti nel Comune di Cittadella

Per tutti i concerti, possibilità di prenotare il proprio posto inviando una mail a info@missionemusica.org

