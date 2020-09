Cittàdel(la)teatro: all’anfiteatro di Campo della Marta va in scena “Intrighi in tribunale”

Terzo appuntamento a Cittadella la rassegna “CittàDellaTeatro”, un format che saluta la bella stagione scegliendo come cornice l’anfiteatro a cielo aperto di Campo dalla Marta. La rassegna ha un assetto tutto nuovo, oltre alle commedie proposte, durante gli intervalli vengono recitate, dagli attori della compagnia Il Cast, alcune pillole che ricordano la storia degli 800 anni delle mura di Cittadella.

Martedì 15 settembre, alle 20.45, il Teatro all'Aperto di Campo della Marta, ospita “Intrighi in tribunale” di Georges Courteline, messo in scena dagli attori della compagnia veronese Lavanteatro con l’adattamento e la regia di Andrea De Manincor. Lo scatenato autore francese di farse tribunalizie e di gustosi ritratti famigliari è stato scelto per la sua predilezione dello sketch da vaudeville, forma teatrale, talora musicale, comica e brillante, tipica di locali, caffè e teatri della seconda metà dell’800 in Francia. In questo atto unico si uniscono alcune caratteristiche che hanno reso famosi gli atti unici di Courteline, dove mogli e mariti sono sullo stesso piano traditori e traditrici, oppure giudici e avvocati sono facilmente corruttibili, soprattutto per un tornaconto di carattere totalmente privato, con casi al limite dell’assurdo o della risata. Una volontà voyeuristica di spiare un po’ dal buco della serratura e di dar la stura allo scandalo pruriginoso, della sfida sotto casa fra donne che litigano e si accapigliano, il tutto condito da un linguaggio talora alto e forbito usato come maschera di evidenti doppi sensi.

L’ingresso è libero.

In caso di maltempo, gli spettacoli saranno annullati.

Per informazioni, è possibile rivolgersi all' Ufficio Turistico Cittadella (049 9404485).

https://www.comune.cittadella.pd.it/terza-edizione-cittadellateatro

https://www.facebook.com/comunecittadella