Cittàdel(la)teatro: all’anfiteatro di Campo della Marta va in scena “Sinceramente bugiardi”

Per la quarta edizione "CittàDellaTeatro" in programma martedì 21 settembre (ore 20.45) la commedia “Sinceramente bugiardi”

CittàDellaTeatro, la rassegna teatrale che ha trovato casa a Campo della Marta grazie all’organizzazione del Comune di Cittadella con la direzione artistica di CAST, chiude questa quarta edizione martedì 21 settembre (ore 20.45) con la commedia “Sinceramente bugiardi” del commediografo Alan Ayckbourn, nell’allestimento del gruppo teatrale Il Canovaccio. Dopo la parentesi dedicata a Dante, in occasione dei 700 anni dalla sua morte, il programma torna al genere più leggero delle commedie con una pièce in due atti, uno dei capolavori del commediografo britannico che ruota attorno ad un banale equivoco e due coppie appartenenti a generazioni differenti, condito da equivoci e bugie. Philip, maturo uomo d’affari, vuole passare un weekend con la sua giovane amante Ginny che sembra avere una relazione seria con il giovane Greg, che nutre qualche dubbio sulla fedeltà della ragazza, per questo si presenta nella casa dei due maturi coniugi contando di parlare con i genitori della fidanzata. La relazione matrimoniale, disincantata e vissuta tra due dei protagonisti Sheila e Philip, costituisce lo specchio e il contraltare di quella che unisce gli altri due personaggi, Greg e Ginny, giovani fidanzati alle prese con le scaramucce di un rapporto ancora acerbo.

Campo della Marta (Cittadella)

Martedì 21 settembre ore 20.45

Sinceramente Bugiardi di Alan Ayckbourn

Gruppo Teatrale Il Canovaccio

Ingresso con offerta libera

IAT Ufficio Turistico Cittadella

049 9404485

https://www.facebook.com/comunecittadella/

