CIVICO 13, un pomeriggio di incontro in piazza de Gasperi

Progetto Giovani del Comune di Padova torna in Piazza De Gasperi: mercoledì 7 ottobre un pomeriggio di incontro e rinnovata socialità con gli artisti di MAC e i loro progetti creativi sviluppati prima, dopo e durante la quarantena

Mercoledì 7 ottobre, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, nell’ambito del progetto MAC – Makers Artisti Creativi realizza CIVICO 13, un pomeriggio di incontro e rinnovata socialità in piazza de Gasperi, luogo emblematico della città, tra il centro storico e la stazione ferroviaria.

CIVICO 13 è un’occasione per tornare ad abitare lo spazio pubblico della piazza in maniera alternativa, un momento per dare voce a nuove storie, visioni e immaginari in un luogo in costante trasformazione e in rigenerazione. Per questo, gli artisti di MAC hanno scelto di presentare, agli abitanti e ai passanti, i progetti creativi sviluppati prima, dopo e durante le settimane di confinamento.

Dopo i lunghi mesi di sospensione delle attività e di apprensione per tutto il mondo della cultura, delle arti e dello spettacolo – particolarmente colpiti dalle restrizioni sanitarie –, la riapertura pubblica di un luogo di lavoro e condivisione, punto privilegiato ed eccentrico di osservazione su uno degli spazi urbani più interessanti e complessi di Padova, è il segnale del forte desiderio di socialità e di presenza che anima i protagonisti e gli organizzatori della manifestazione.

A partire dalle 12, i tre ospiti di questa edizione di MAC, Giovanna Marin, Marcello Milani e Alicia Olaya, sono a disposizione nell’open studio di MAC co-lab per raccontarsi attraverso gli incontri e attraverso le opere e mettendo a disposizione, in vendita, i lavori progettati e realizzati in questi mesi all’interno dello spazio condiviso di piazza de Gasperi, 13.

Dalle 17, negli stessi luoghi, la presentazione degli artisti da parte degli operatori dell’area Creatività di Progetto Giovani che hanno curato il progetto, è accompagnata dai saluti istituzionali.

La musica live di Luca Maddalosso chiude la serata all’insegna della condivisione nel rispetto delle disposizioni per il contrasto al Covid-19.

La partecipazione è libera e gratuita. Eventuali indicazioni per il mantenimento del distanziamento e la sicurezza di tutti sono fornite durante la manifestazione.

Il progetto MAC

MAC è un progetto dell’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova che ha come obiettivo il supporto alla creatività giovanile in un’ottica professionalizzante.

MAC è uno spazio di lavoro condiviso, un incubatore non tradizionale situato in piazza De Gasperi in cui artisti, creativi, designer, makers e artigiani digitali under 35 hanno l’opportunità di sviluppare e consolidare le proprie ricerche progettuali per la nascita di piccole imprese artigiano-creative.

MAC intende contribuire alla riattivazione dell’area di piazza De Gasperi attraverso la cultura, offrendo la possibilità, ai giovani coinvolti, di essere parte della trasformazione urbana in collaborazione con le altre categorie economiche e i cittadini.

MAC è un progetto realizzato con il supporto della Regione Veneto nell’ambito del Piano di Interventi in materia di Politiche Giovanili DGR n.1675 del 12/11/2018, progetto “Costruire cultura 2”.

Gli artisti di MAC

Giovanna Marin. Laureata in Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, attualmente frequenta il corso di illustrazione Ars in Fabula a Macerata. La ricerca di Giovanna si fonda sull’illustrazione e sulle pratiche artistiche come forma di relazione nelle comunità.

Marcello Milani. Laureato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha vissuto in Italia, Spagna, Olanda e Australia. Lavora con pittura e installazione, spesso coinvolgendo nella sua ricerca artistica la fotografia, i video e diversi altri medium.

Alicia Olaya. Laureata in Architettura, è un’artista spagnola che si dedica alla ricerca e alla sperimentazione tramite l’utilizzo della carta. Dal 2014 studia e indaga la tecnica della piegatura della carta e la utilizza come strumento pedagogico.

