A Piombino Dese l'incontro culturale "Civiltà di villa e architettura veneta"

“Storia veneta in villa”: cinque ville del territorio padovano per cinque eventi culturali con filo conduttore le ville nella storia della Repubblica di Venezia. Un viaggio nel tempo alla riscoperta del nostro legame con un periodo indimenticabile della nostra storia, la civiltà di villa, sviluppatasi nel corso del governo della Serenissima Repubblica di Venezia. Siamo i custodi di un bene comune, la cultura veneta, che non solo deve essere mantenuto ma anche promosso e valorizzato.

Primo appuntamento il 17 settembre 2020 a Ca' MArcello di Levada di Piombino Dese. La serata sarà composta da due momenti:

Ore 17.30 Viaggio alla scoperta di Ca’ Marcello: visita guidata della villa al prezzo speciale di 5 euro. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email storiavenetainvilla@venetinelmondo.org .

. Ore 18.30 evento culturale “Civiltà di villa e architettura veneta” con Guido Beltramini, Direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISA – Palladio Museum). Introduce Aldo Rozzi Marin, Presidente Associazione Veneti nel Mondo. Sarà presente per un saluto Isabella Collalto, Presidente Associazione per le Ville Venete. Evento gratuito con offerta responsabile.

Il progetto è curato da Associazione Veneti nel Mondo con il patrocinio di Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISA – Palladio Museum), Associazione per le Ville Venete, Istituto Regionale Ville Venete e Associazione Nobiliare Regionale Veneta. E con il riconoscimento del marchio turistico regionale Veneto. The Land of Venice della Regione del Veneto.

