Clara con il suo “Primo Tour” all'Hall di Padova

Continua il viaggio estivo di Clara con il suo “Primo Tour” nei maggiori festival italiani della stagione. Alle date già annunciate si aggiungono nuovi appuntamenti, con una nuova tappa in Piazza Vittorio Emanuele Orlando a Casteldaccia (PA) e al Correggio Music Festival (RE).

La parte estiva del “PRIMO TOUR”, iniziata a giugno, proseguirà con il concerto nella sua città natale al Varese Summer Festival di sabato 20 luglio e poi le date al Rosolina Beach Festival di Rosolina Mare (RO) di venerdì 26 luglio, al Sammichele Festival di San Michele di Bari (BA) mercoledì 31 luglio, all’Arabax Music Festival di Arbatax (NU) mercoledì 13 agosto, in Sicilia a Casteldaccia in provincia di Palermo martedì 20 agosto (nuova data), all’Ama Music Festival di Bassano del Grappa (VI) venerdì 23 agosto, a La Notte Più Rosa di Porto Sant'Elpidio (FM) di sabato 24 agosto, per concludersi infine con il neo annunciato concerto al Correggio Music Festival venerdì 6 settembre. I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati.

Dopo il tour estivo, CLARA sarà protagonista del suo “PR1MO TOUR” nei club, prodotto da Live Nation, nel mese di ottobre, a partire da Roma giovedì 3 a Largo Venue, continuando al Demodé di Bari sabato 5, al Duel di Napoli domenica 6, al Viper Theatre di Firenze sabato 12, all’Hall di Padova domenica 13 e, come ultima tappa, ai Magazzini Generali di Milano martedì 15.

L’ultimo anno ha confermato CLARA come una delle nuove voci del panorama pop italiano più apprezzate: il singolo “Diamanti Grezzi”, presentato al Festival di Sanremo lo scorso febbraio, certificato disco di platino, è stato l’apripista per “PRIMO”, l’album di debutto dell’artista, dal quale è stato estratto “Ragazzi Fuori”, brano scritto e composto da CLARA per la quarta stagione di “Mare Fuori”. Dal 31 maggio, inoltre, è fuori ovunque la collaborazione di CLARA nel singolo del giovane rapper romano Icy Subzero, “Ghetto Love”, che si sta rivelando tra le canzoni estive più cantate.

Calendario tour estivo aggiornato

Venerdì 12 luglio 2024 | Palazzo Sersale @Cerisano (CS)

Venerdì 19 luglio 2024 | Alpàa Festival @Varallo (VC)

Sabato 20 luglio 2024 | Varese Summer Festival @Varese (VA)

Venerdì 26 luglio 2024 | Rosolina Beach Festival @Rosolina Mare (RO)

Domenica 28 luglio 2024 | Piazza Mare @Torrenova (ME)

Mercoledì 31 luglio 2024 | Sammichele Festival @San Michele di Bari (BA)

Venerdì 2 agosto 2024 | Isola Summer @Isola Capo Rizzuto (KR)

Domenica 4 agosto 2024 | Ladispoli Summer Fest @Ladispoli (RM)

Martedì 13 agosto 2024 | Arabax Music Festival @Arbatax (NU)

Martedì 20 agosto 2024 | Piazza Vittorio Emanuele Orlando @Casteldaccia (PA) NUOVA DATA

Venerdì 23 agosto 2024 | Ama Music Festival @Bassano del Grappa (VI)

Sabato 24 agosto 2024 | La Notte Più Rosa @Porto Sant’Elpidio (FM)

Venerdì 6 settembre 2024 | Correggio Music Festival @Correggio (RE) NUOVA DATA

Calendario tour autunnale

Giovedì 3 ottobre 2024 | Largo Venue @Roma

Sabato 5 ottobre 2024 | Demodé @Bari

Domenica 6 ottobre 2024 | Duel @Napoli

Sabato 12 ottobre 2024 | Viper Theatre @Firenze

Domenica 13 ottobre 2024 | Hall @Padova

Martedì 15 ottobre 2024 | Magazzini Generali @Milano

Clara Soccini

Clara Soccini, in arte CLARA, nasce nel 1999 nella provincia di Varese e, dopo essersi avvicinata giovanissima al mondo della moda, coltiva la passione che aveva per la musica fin da bambina nel 2020. Dopo una prima collaborazione con l’artista Nicola Siciliano, pubblica i suoi primi quattro singoli ufficiali. Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua personalità, confermata anche dal debutto nel mondo cinematografico nella serie tv campione d’incassi “Mare Fuori 3”, dove interpreta Giulia/Crazy J. All’interno della serie Clara mantiene la sua identità da musicista con il suo brano “Origami all’alba”, certificato triplo disco di platino, per mesi stabile in Top 20 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia. Il 28 aprile è uscito il singolo “Cicatrice”, seguito dalle collaborazioni nei brani “Replay” di MV Killa e “Un milione di notti” di Mr Rain (disco di platino). Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, ha partecipato in gara al 74° Festival di Sanremo con “Diamanti Grezzi” (disco di platino) e a febbraio ha vestito nuovamente i panni di Crazy J nella quarta stagione di “Mare Fuori”, per la quale ha scritto l’inedito “Ragazzi Fuori”, canzone contenuta nel suo album d’esordio, “PRIMO”.

Foto articolo da post Facebook