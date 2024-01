Il classico incontra il jazz nella stagione dell’Agimus di Padova

Domenica 4 febbraio 2024 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, terzo appuntamento della XXXI^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital “Il classico incontra il jazz”del trio russo clarienetto-flauto-pianoforte formato da Maria Anisimova - Eva Ivanova-Dyatlova - Katharina Poljakova. Il programma di esecuzione prevede brani di C.Saint-Saëns (Tarantella), I.Albéniz (Asturias (Leyenda), M. Emmanuel (allegro con spirito), J. Rae (Andante espressivo e Allegro con fuoco dalla sonata per clarinetto, flauto e piano in sol minore; Aquarelle – Firedance (dalla sonatina per flauto e piano), E. Polyakova (Carneval), E. Ivanova-Dyatlova (Spell of water), M. Anisimova (Night dance – jazzstandard), G. Washington jr (Make me a memory – jazzstandard), V.Duke (Autumn in new york – jazzstandard).

Ingresso al concerto: intero 8 euro, ridotti 5 euro (soci Circolo Unificato, studenti fino ai 18 anni e studenti del Conservatorio), prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it

MARIA ANISIMOVA, dopo essersi diplomata con lode alla “Gnessin Music School” di Mosca nel 2009, ha completato i suoi studi frequentando il corso di laurea in clarinetto da concerto presso l'Università Mozarteum a Salisburgo e l’Erasmus presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ha fondato un proprio ensemble di musica da camera e ideato progetti nell’ambito della musica jazz nei quali figura sia come clarinettista sia come arrangiatore e compositore. Ha vinto premi in concorsi internazionali in Italia e Finlandia (Città di Padova, Rovere d’Oro, Concorso "Esecuzione musicale e pedagogia" di Jyväskylä). Ha fatto parte di ensemble ed orchestre classiche quali "Symphonic Wind Orchestra" (Austria), "Ensemble for New Music" (Austria), "Moscow Soloists" (Russia), "Gnessin Virtuosos" (Russia), "Moscow Chamber Youth Orchestra" (Russia) e jazzistiche quali "Masha Anisimova & Band" (Austria), "Moz Marching Band" (Austria), “Mozarteum Big Band" (Austria), "JaZZitis" (Germania).

EVA IVANOVA-DYATLOVA suona il flauto dolce e il flauto traverso. Il suo interesse per la musica antica l'ha portata a frequentare l'Università di Musica di Trossinger (Germania), dove si è specializzata in flauti storici nella classe di Linde Brunmayr-Tutz. Ha suonato come solista con l'Orchestra Barocca di Trossinger. l'Orchestra del Teatro di Stato di Stoccarda, la Consort di Berna e la Consort Marini di Innsbruck. Come solista e in formazioni di musica da camera si è esibita al Donau Oberschwaben Music Festival, al Kulting Festival e alla serie delle Cantate di Bach nel Vorarlberg (Austria). È direttrice artistica del festival di Karlsruhe (Austria).

EKATERINA POLYAKOVA, è nata a Osersk (Russia) nel 1987, dove ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 5 anni. Dal 2005 al 2015 ha studiato all'Università di Musica di Karlsruhe (Germania) dove si è specializzata in pianoforte e strumenti a tastiera storici e ha poi conseguito una laurea presso il Mozarteum di Salisburgo specializzandosi in fortepiano. Ha vinto il concorso di musica da camera “Fortepiano Plus chamber music competition” a Kremsegg (Austria) e ha ottenuto il terzo premio al concorso internazionale per fortepiano solista “Fritz-Neumeyer” di Bad Krozingen, in Germania. E’ stata invitata ad eseguire la maggior parte delle sonate per tastiera e l'opera completa a quattro mani di W.A.Mozart al festival "Mozart al fortepiano" a Genova. Tiene spesso recital solistici e di musica da camera su strumenti a tastiera storici.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 18 febbraio sempre alle ore 16 a Palazzo Zacco-Armeni con il recital della pianista ucraina Anfisa Bobylova.