Claudio Lauretta al teatro Palladio a Fontaniva con lo spettacolo "Imitamorfosi"

Claudio Lauretta, in arte Mister Voice, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi, non solo replicandone la loro voce. la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie. Ecco che allora, nello spettacolo teatrale IMITAMORFOSI, si fonde l'imitazione con la metamorfosi, indi l'attore, il cantante o il politico di turno viene riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie comportamentali.

Claudio nel rinnovato spettacolo teatrale, con ritmi serrati racconta ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni, canta e si trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici ma ben congeniati quali occhiali, cappelli, parrucche e barbe posticce come un moderno Fregoli.

Al suo fianco il Maestro Picollo, abile chitarrista che da anni lo accompagna in tutti i palcoscenici d'Italia.

Imitamorfosi è per tutti, fa trascorrere momenti spenserati e tiene incollato lo spettatore in uno spettacolo in cui l'energia è sempre al top, in modo leggero, amichevole e non banale, dal momento in cui inizia

sino alla fine.

L'evento

Appuntamento da non perdere sabato 26 febbraio 2022 nel rinnovato e bellissimo Teatro Palladio a Fontaniva (PD) con inizio dello spettacolo alle ore 21.

Biglietti da 22 euro.

Le prevendite sono già attive su Ticketone e Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati della tua città! Evento organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell'emergenza da Covid-19

Info web

https://www.facebook.com/Claudio.Lauretta.official.70

https://www.ticketone.it/event/claudio-lauretta-imitamorfosi-cine-teatro-palladio-14531768/

Foto articolo da comunicto stampa