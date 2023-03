"Coast to coast", Rocco Papaleo al teatro Verdi

Al Teatro Verdi arriva Rocco Papaleo con un viaggio tra parole e musica, canzoni, racconti poetici e realistici il 6 aprile ore 20.30

Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista, in Coast to coast Rocco Papaleo conduce il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone. Sul palcoscenico padovano va in scena uno show che si presenta come un album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: uno spettacolo antologico, con la spiccata attitudine all'interazione e al gioco, un riuscito esperimento che strizza l'occhio a Gaber e alla Basilicata.

COAST TO COAST

Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista: Papaleo coltiva e pratica abilmente da 25 anni il teatro-canzone conducendo lo spettacolo tra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. Coast to Coast è uno show che si presenta come un album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: un riuscito esperimento con strizza l’occhio a Gaber e alla Basilicata. Uno spettacolo antologico, con la spiccata attitudine all’interazione e al gioco; un recital che ha sempre lo stesso punto di partenza, ma una meta sempre nuova e una strada sempre diversa per raggiungerla. «Il titolo Coast to Coast allude all’impossibilità di fermarsi, al sapere di essere transitori, al comprendere che tutto è provvisorio e per questo meravigliarsi sempre. Che più o meno, è il senso del viaggio che compiamo ogni giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare fuori dal finestrino» scrivono Papaleo e Valter Lupo, autori dello spettacolo.

Di Rocco Papaleo, Valter Lupo

Regia Valter Lupo

Con Rocco Papaleo

E con Arturo Valiante (pianoforte e altri tasti), Guerino Rondolone (bassi e contrabbasso), Davide Savarese (tamburi e suoni), Fabrizio Guarino (chitarre)

Organizzazione e cucina Giampiero Da Dalto

Scene Sonia Peng

Suono Alberto Recchia

Backliner Stefano Nuccetelli

Produzione Carlo Pontesilli per Less Is More Produzioni, Teatro Stabile di Bolzano

Note di regia

di Rocco Papaleo

Coast to Coast suggerisce l’idea di un viaggio, ma in effetti è un po’ vago. Non precisa se di piacere o di lavoro. Se di sola andata o prevede un ritorno. Non dice da dove a dove. Non indica un’andatura: lenta? veloce? risoluta? vagabonda?

Non definisce nulla, se non l’intenzione di uno spostamento. Agevole? Impegnativo? Sconsigliabile? Sicuro? Concreto? Metaforico?

E poi, chi è a spostarsi? Una persona? Una comitiva? Un popolo?

Ci sono confini da attraversare? Vocabolari da consultare? Diffidenze da superare?

La verità è che nemmeno noi lo sappiamo di preciso. È solo un’idea di mettersi in movimento. Un desiderio di sentirsi stranieri, di ascoltare voci che non siano le nostre, anche a costo di non capirle.

Un viaggio prevede soste, accampamenti e bivacchi, a patto che lascino tracce del nostro passaggio. Una pentola rimasta sul fuoco, l’eco di una canzone che ci ha tenuto compagnia, di un racconto che ci ha fatto sorridere o immalinconire… Cose che vengano buone per altri viaggiatori.

E poi Coast to Coast vale anche per tragitti di altra natura. Da un malessere a un’allegria, da un malinteso a un accordo, da uno sgarbo a una gentilezza. Percorsi che non si misurano in chilometri, ma nella fatica necessaria per ricomporre il sentimento che ci separa dalle persone che non vogliamo perdere.

Biglietti

Da 5 a 35 euro

Durata

1h 30’ senza intervallo

Quando

Giovedì 6 aprile 2023 - ore 20.30

Dove

Via dei Livello 32 - 35139 Padova

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/620_815_coast_to_coast

https://www.teatrostabileveneto.it/acquisto/620_815_coast_to_coast?id_data=95605665585

