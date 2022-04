Padova | Coca-Cola PizzaVillage@Home: la pizza napoletana arriva a casa

Riceviamo e pubblichiamo:

"Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/390999795804186/

La vera pizza napoletana sbarca a Padova!

I migliori pizzaioli d’Italia portano a casa tua il gusto e la tradizione partenopea con il Coca-Cola PizzaVillage@Home.

Ora o mai più, un’occasione da ordinare al volo.

Dal 7 al 10 aprile acquista le tue pizze ad un prezzo mai visto!

In più ricevi GRATIS la Special Box! Scopri qui cosa contiene e come approfittare della prevendita! https://www.pizzavillage.it/tour-padova

Come ordinare

Cerca Coca-Cola PizzaVillage@Home su Glovo e scegli la pizza che preferisci.

Ogni pizza gourmet sarà accompagnata da una Special Box ricca di sorprese:

1 Coca-Cola Zero Zuccheri 33 cl

1 Coca-Cola Zero Zero 15 cl

1 Mignon Amaro Montenegro 5 cl

1 Astuccio di Ricola Melissa Limoncella 50 g

1 Codice promo per goderti il grande cinema di Infinity+ per 1 mese

Ogni 2 pizze riceverai anche:

1 Birra Birrificio Angelo Poretti 4 Luppoli Lager 33 cl

1 Birra Birrificio Angelo Poretti 4 Luppoli analcolica 33 cl

Con ogni ordine di almeno 4 pizze riceverai anche:

1 Sacchetto di farina Mulino Caputo (1 Kg)

1 Busta di puro Caffè Kenon macinato 100% Arabica (250 gr)

1 Barattolo di lievito Mulino Caputo 100 gr

1 Acqua Lurisia Stille 50 cl

Ogni ordine può prevedere la consegna di massimo 4 special box in omaggio

N.B. Due Special Box potrebbero essere contenute in un unico sacchetto.

Info web

https://www.facebook.com/events/390999795804186/

https://www.pizzavillage.it/tour-padova?

Dettagli

Dal 7 al 10 aprile, sarà la città di Padova con l’hub di produzione che vedrà protagonisti i maestri pizzaioli Davide Civitiello e Antonio Sorrentino, (Rossopomodoro), Alberto Buonocore (Fresco), Errico Porzio (Pizzeria Errico Porzio) e Fabio Cristiano (Antica Pizzeria Da Gennaro).

Per il secondo anno consecutivo Coca-Cola conferma la sua partecipazione, in qualità di title sponsor, dell’edizione 2022: pizza e Coca-Cola è il binomio perfetto, una combinazione che mette tutti d’accordo, ideale per trascorrere un momento con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento e convivialità.

L’evento, ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, trova il prezioso sostegno anche di Mulino Caputo (founding partner) da sempre supporter del progetto PizzaVillage e fornitore di un prodotto apprezzatissimo da tutti i migliori professionisti al mondo. Official partner: Lurisia, Birrificio Angelo Poretti, Latteria Sorrentina, Ciao-Il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon, Ricola, Amaro Montenegro, Infinity+. Technical partner PizzaMaster, delivery partner in esclusiva, Glovo."

Foto articolo da evento Facebook