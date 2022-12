Nel contesto accogliente e magico della città allestita per le festività, torna a Este anche per quest'anno "Coccole di Natale", rassegna della creatività e dell’artigianato di qualità, organizzata dalla Pro Loco di Este. Bijoux, oggettistica, filati hand-made, sete, lampade, creme naturali, sapori dei nostri Colli e tanto altro vi attendono venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 assieme a cordialità e simpatia. La scelta delle attività presenti è stata fatta con la cura per l'originalità, la passione per il bello, e l'arte dell'incontro.

Orari di apertura:

venerdì 16 dicembre: ore 15-19.30

sabato 17 e domenica 18 dicembre: ore 10-19.30.

Web: https://www.prolocoeste.com.