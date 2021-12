“Volare Tour”, Coez live al Gran teatro Geox

Dall’uscita del nuovo album “Volare” (Carosello Records) lo scorso 3 dicembre, Coez svela delle nuove date per il suo tour. L’artista campano sarà in concerto giovedì 14 aprile 2022 al Gran Teatro Morato di Brescia e venerdì 15 aprile 2022 al Gran Teatro Geox di Padova.

Il live sarà l’occasione per tornare a cantare a squarciagola dopo oltre due anni le canzoni di Coez tratte da “È sempre bello” e “Faccio un casino”, oltre che i nuovi brani come “Wu-Tang”, “Flow Easy” e “Come nelle canzoni”, già certificato disco d’oro, traccia più shazamata in Italia e brano tra i più ascoltati in radio e su Spotify.

Coez è uno dei nomi più affermati dell'indie rap italiano. Silvano Albanese il suo vero nome.

Il concerto a Padova

15 aprile 2022

21

Gran Teatro Geox - Padova

Biglietti da 40,25 euro + Commissioni

https://zedlive.com/evento/live-coez/

