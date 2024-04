"Coincidenze, destino e libero arbitrio", conferenza gratuita a Monselice

La comunità di Monselice è invitata a partecipare a una serata di riflessione e scoperta con il dott. Marco Moretti, psicologo psicoterapeuta, che terrà la conferenza gratuita intitolata "Coincidenze, Destino e Libero Arbitrio". L'evento si svolgerà venerdì 5 aprile alle ore 20.30 presso la sala San Giuseppe in via Garibaldi n. 1, Monselice (PD). L'ingresso è libero.

La conferenza affronterà temi che toccano le corde dell'esistenza umana, esplorando come le coincidenze e il concetto di destino influenzino il nostro senso di libertà e le scelte di vita. Il dott. Moretti, formato in Psicosintesi, guiderà il pubblico attraverso un viaggio all'interno della psiche umana, offrendo spunti su come navigare la complessità delle nostre esperienze con maggiore consapevolezza e intenzionalità.

In breve

Titolo: Coincidenze, destino e libero arbitrio

Relatore: Dott. Marco Moretti, psicologo psicoterapeuta

Data e Ora: Venerdì 5 aprile, ore 20.30

Luogo: Sala San Giuseppe, Via Garibaldi n. 1, Monselice (PD)

Ingresso: Libero

L'evento è aperto a tutti coloro che sono interessati a esplorare le sfumature del comportamento umano e le teorie che legano le coincidenze alla nostra percezione del destino e del libero arbitrio.

Foto articolo da comunicato stampa