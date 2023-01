Una colazione in compagnia al Negozio Leggero Padova

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1338110563616237

Cosa c'entrano i viaggi, le tazze, il cibo, il benessere...e un negozio che vende prodotti sfusi?

Venite a scoprirlo martedì 31 gennaio alle ore 8 (a negozio chiuso, quando si respira l'aria del risveglio della città!).

Chi ci sarà ad accogliervi?

Angela e Elena Laganà, fondatrici di @apiedinuditherapy, il progetto attraverso il quale organizzano piccoli e grandi viaggi personali. Uniscono infatti al tema del viaggio, quello della crescita e della scoperta, che passano attraverso il cambiamento, la guarigione, la psicologia e la naturopatia.

Martedì chiacchiereremo insieme a loro, in particolare si parlerà di alimentazione consapevole, davanti ad una golosa colazione preparata e offerta da Negozio Leggero, che per l'occasione si trasforma nella cornice ideale dove poter trovare tutto il necessario per il pasto più buono e importante della giornata e per i futuri viaggi che senza dubbio verranno stimolati.

Vi consigliamo quindi di portare la vostra tazza preferita (se non l'avete nessun problema, ne abbiamo noi!).

Per l'evento è richiesto un contributo di 5 euro.

Vi aspettiamo al Negozio Leggero di Padova, in via Trieste 3. Per info e prenotazioni:

Tel e wa > 049 8174353

mail > padova@negozioleggero.it

