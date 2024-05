Colazione di primavera al Negozio Leggero

Negozio Leggero, il luogo dove fare la spesa sostenibile e senza imballaggi, propone un appuntamento per scoprire insieme il piacere di una colazione primaverile leggera e golosa. Nel corso dell’evento sarà possibile gustare i prodotti del negozio dedicati alla colazione e imparare a realizzare un gustoso porridge partendo da zero. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Collegio Universitario Don Mazza, vuole confermare l’attenzione di Negozio Leggero per il territorio e offrire un’occasione per familiarizzare con uno stile di vita più sostenibile, a partire dalle scelte più semplici, come uella della colazione.

L’ingresso, compresa la colazione, è gratuito. È consigliato iscriversi inviando una mail a padova@negozioleggero.it.