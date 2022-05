Colli Euganei, quale futuro? Un convegno a Este

Un convegno sul valore del paesaggio dei Colli Euganei e la sua tutela, in ricorrenza della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno, e del compleanno da poco festeggiato dei primi 50 anni della Legge che li salvò: «Mezzo secolo fa, il 24 novembre 1971, veniva approvata la legge che salvò dalla distruzione i Colli Euganei. La legge 1097/71, meglio nota come ‘Romanato-Fracanzani’, dal nome dei suoi primi due firmatari è passata alla storia come la prima legge in materia di tutela ambientale approvata dal Parlamento italiano, e fu il frutto di una battaglia che coinvolse anche la società civile, attraverso l’impegno appassionato dei tanti giovani che avevano dato vita ai Comitati per la difesa dei Colli Euganei. La legge fece dottrina per salvaguardare altre zone del territorio nazionale in pericolo, poiché dovette superare anche la verifica di costituzionalità in seguito al ricorso presentato dai cavatori».

