Colli Euganei a sei zampe: camminate di gruppo insieme a fido

Domenica 12 Novembre, non perdere la seconda escursione di "Colli Euganei a 6 zampe - Autumn Edition" con camminata di gruppo insieme a Fido. In questa seconda uscita insieme alla guida ambientale Sara osserveremo le sfumature e i colori della terra in un percorso suggestivo tra gli antichi maronari del Venda. Non mancheranno le pillole cinofile di Alice, attività e pratici consigli per la gestione del cane in natura.

RITROVO: Parco Giochi di Valnogaredo (PD)

COSA SERVE: Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, acqua e snack (anche per Fido).

Accompagnamento con guida ambientale escursionistica, regolarmente iscritta e assicurata AIGAE.

PER PRENOTAZIONI: è necessario contattare l'istruttrice cinofila via mail info@ospitalitabestiale.it. Vi verranno date tutte le informazioni dettagliate.

LE ISCRIZIONI CHIUDONO 2 GIORNI PRIMA. PER INFO: +39 3472459245.