Colli Euganei a 6 zampe: camminate di gruppo insieme a fido il 29 ottobre 2023. Per il ciclo “Colli Euganei a 6 zampe - Autumn Edition”, in questa prima camminata di gruppo insieme alla guida Sara proveremo a leggere il paesaggio euganeo da un punto di osservazione davvero eccezionale: la Porta dei Briganti. Non mancheranno le pillole cinofile di Alice e pratici consigli per la gestione del cane in natura.

RITROVO: Parcheggio in Via Prossima a Cinto Euganeo

COSA SERVE: Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, acqua e snack (anche per Fido).

Accompagnamento con guida ambientale escursionistica, regolarmente iscritta e assicurata AIGAE.

PER PRENOTAZIONI: è necessario contattare l'istruttrice cinofila via mail info@ospitalitabestiale.it .Vi verranno date tutte le informazioni dettagliate.

LE ISCRIZIONI CHIUDONO 2 GIORNI PRIMA. PER INFO: +39 3472459245.