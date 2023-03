Colli Euganei: riapertura del Parco Frassanelle

La primavera è vicina e il 12 marzo Parco Frassanelle riapre al pubblico tutte le domeniche ed i festivi. Vi aspettiamo per vivere ancora una volta insieme le prime fioriture, il profumo intenso della natura che si risveglia e le mille sfumature del cielo. Ricco programma di animazioni per tutte le età, visite guidate al Parco, alle Grotte ed alla Villa, punti ristoro e tanta natura!

Tra gli spettacoli da non perdere ”La Lìsia veneta”... La primavera è vicina, è tempo di pulizie primaverili…dunque partiamo con il lavare le lenzuola come si faceva ai vecchi tempi, insieme agli amici della Compagnia dell’Angelo! Spettcaoli alle ore 11 e allo ore 15. Non è necessaria la prenotazione. Attività gratuita. Da provare l'esperienza del Circo Fungo: laboratorio libero con attrezzi di giocoleria a ciclo continuo aperto a tutte le età. Geo il giocoliere porterà tutti gli attrezzi, voi portate la voglia di provare e divertirvi! Non è necessaria la prenotazione | Attività gratuita (tutto il giorno).

La pittura può essere divertente e conviviale! Vieni a scoprire il tuo "artista interiore". Incontro pittorico con tecnica acrilica, aperto a tutti, con e senza esperienza. Vi verranno forniti tutti i materiali e porterete a casa la vostra tela dipinta!

Costo supplementare a partire da 8 euro sul biglietto di ingresso | Prenotazione consigliata, Roberto “Sorseggiare la pittura” cell. 347 9760182 | Attività a ciclo continuo.

Venite al parco per conoscere da vicino i pony dei nostri amici del Centro ippico "La grande bellezza". I bambini potranno montare in sella ai pony e fare un mini-tour su uno dei prati della tenuta. Adatto ai bambini a partire dai 3 anni in sù.

Orario attività: dalle 11 alle 16.30. Modalità di partecipazione: iscrizioni in loco il giorno stesso, Giovanni cell. 333 2003987. Costo: 10 euro supplementare al biglietto di ingresso.

Orari di apertura

PARCO: dalle 10 al tramonto

GROTTE: dalle 10.30 alle 17.30 con ultimo ingresso alle 17

VILLA (max. 30 persone per turno): la visita guidata segue due turni: ore 11/ore 15

Biglietti: https://it.frassanelle.com/parco-frassanelle-gioiello-veneto/.

VISITE GUIDATE ALLA VILLA, ALLE GROTTE ED AL PARCO: A partire da domenica 12 Marzo la villa di Parco Frassanelle sarà aperta tutte le domeniche ed i festivi e sarà possibile visitarla accompagnati da una guida professionista ed esperta in storia locale che vi narrerà la storia e le vicende della tenuta, della villa, della famiglia e risponderà alle vostre curiosità. Per garantire le necessarie misure di sicurezza ed evitare assembramenti, la visita è esclusivamente su prenotazione e a numero chiuso (massimo 30 persone per turno).

TURNI DI VISITA GUIDATA PER VILLA, GROTTE E PARCO: ore 11 e ore 15.

MAGGIORI INFORMAZIONI E PER PRENOTAZIONI VISITA GUIDATA: Invia un messaggio whatsapp al numero 331 4249860 o invia una mail all’indirizzo info@frassanelle.it e specifica: data e orario della tua visita numero di partecipanti.