I Colli verso il riconoscimento MAB Unesco, il convegno nella sede del Consorzio dei vini a Vo'

Convegno “Colli Euganei: verso un futuro sostenibile come Riserva della Biosfera MAB UNESCO”, a cura di Cia Padova, mercoledì 12 giugno alle 17 nella sede del Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini Colli Euganei, a Vò. Interverranno il presidente dell’ente Parco, Alessandro Frizzarin, il presidente del Parco Delta del Po, Moreno Gasparini, il presidente dello stesso Consorzio dei Vini, Gianluca Carraro, il presidente della Cantina Colli Euganei, Lorenzo Bertin, e il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato. Durante l’incontro l’architetto Anna Agostini presenterà il percorso di candidatura dei Colli. «Un alto momento di confronto – spiega Trivellato – Partendo dal presupposto che gli agricoltori sono le sentinelle del territorio e i custodi del paesaggio. In questa particolare area si coniugano la valorizzazione dell'ecosistema e della biodiversità con le strategie di sviluppo sostenibile». Nel 2015 il Parco del Delta del Po ha ottenuto il medesimo riconoscimento MAB UNESCO: in occasione del meeting il presidente Gasparini illustrerà tale felice esperienza. «Le Riserve di Biosfera nascono per promuovere l’interazione fra l’uomo e l’ambiente in cui vive – conclude Trivellato – Gli Euganei rappresentano già una buona prassi al riguardo».

Info web

https://www.facebook.com/cia.padova/

Foto articolo archivio