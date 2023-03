"Barcari in viaggio… dai Colli alla Laguna!", il laboratorio al Museo della Navigazione Fluviale

Domenica 26 marzo, alle ore 15.30, in occasione della Giornata regionale per i colli veneti, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, propone il laboratorio per famiglie "Barcari in viaggio…dai Colli alla Laguna!".

Un evento dedicato all’arte della navigazione fluviale, divertente ed istruttivo, che farà conoscere a grandi e piccini le avventure vissute dai vecchi barcari durante i loro lunghi viaggi dai Colli alla Laguna.

A fine visita, con l’aiuto dei genitori, i giovani partecipanti potranno costruire delle mini briccole da portare a casa in ricordo di questa bellissima esperienza.

L'iniziativa è dedicata alle famiglie con bambini/ragazzi dai 6 ai 12 anni.

L'attività durerà circa due ore e consigliamo di presentarsi 15 minuti prima per svolgere le operazioni di biglietteria.

Costi

euro 10 a partecipante;

euro 30 a famiglia (2 adulti e 2 minori).

La prenotazione è obbligatoria telefonando al nr. 049 525170.

Informazioni e prenotazioni

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Attenzione

La mail info@museonavigazione.eu è temporaneamente non disponibile, vi preghiamo di contattarci per informazioni all'indirizzo museonavigazionefluviale@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete Water Museum of Venice (www.watermuseumofvenice.com)

Info web

https://museonavigazione.eu/it/news/domenica-26-marzo-barcari-in-laguna-laboratorio-per-famiglie/

https://www.facebook.com/events/688541606290592/