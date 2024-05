Conferenza e brindisi: appuntamento conclusivo dei “Colloqui di musica” a Palazzo Sambonifacio

Prezzo non disponibile

Si terrà domani, giovedì 23 maggio, alle ore 18, l’ultimo appuntamento del ciclo primaverile dei “Colloqui di musica”, le tradizionali amabili conversazioni su argomenti musicali, corredate da «ascolti e letture per capire meglio», che la Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi promuove nella cornice di Palazzo Sambonifacio (via Andreini 4, Padova) e affida al prof. Sergio Durante, noto musicologo a livello internazionale, per molti anni professore ordinario all’Università di Padova.

Gli incontri hanno il pregio oltretutto di svolgersi all’interno della sala al piano terra dello storico edificio (sede della Fondazione) che si presenta come un piccolo museo permanente, uno spaccato di vita del Novecento musicale e culturale padovano, grazie alla presenza dei beni appartenuti ai fondatori Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi, fra preziose partiture, rari strumenti musicali, foto d’epoca e oggetti d’arte. Il colloquio conclusivo di domani, dal titolo “Musiche dell’altro mondo” tratta il seguente argomento: la disponibilità di espressioni sonore provenienti da ogni parte del mondo realizza (in parte, e in modo nuovo) l’universalità della musica così cara ai Romantici.

Al tempo stesso ne mette in risalto l’illusorietà e la funzione ideologica che ne ha assicurato fino a cent’anni fa il primato fra le arti (con qualche trascinamento al presente…).

Al termine dell'incontro la Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi offrirà ai presenti un brindisi conclusivo.

