Colloqui psicologico clinici individuali professionali per adolescenti e genitori

Giovedì 25 febbraio 2021 dalle ore 19 alle ore 21 prossimo appuntamento dei colloqui psicologico clinici professionali gratuiti on-line per chi soffre di Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), disagi giovanili e le diverse tematiche che in questa epoca di grande fragilità purtroppo coinvolgono i giovani per andare incontro alle persone e alle famiglie che vivono le diverse problematiche dei figli.

Gli sportelli individuali, rivolti ad adolescenti e genitori, sono organizzati dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione “Ali di Vita”, con il patrocinio del Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova inserito nell’ambito del percorso di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020, di Città Sane Rete italiana OMS del Comune di Padova e il patrocinio della Provincia di Padova.

«Non solo disturbi alimentari – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – ma anche disagi giovanili, per dare la possibilità agli adolescenti di trovare un punto di partenza a cui fare riferimento per poter gestire ed affrontare le difficoltà, ma soprattutto un servizio psicologico clinico professionale gratuito. Ci tengo inoltre a ringraziare di cuore l’Associazione “Ali di Vita”, la Sua Presidente Loredana Borgato, Fabio Longato e tutto lo staff per il loro appassionato lavoro e notevole impegno a servizio della nostra Comunità. Nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo continuano a tenere alta l’attenzione di tutti noi su ambiti così delicati e profondi. Parlarne, sensibilizzando le persone, significa già mettere in campo azioni preventive, conoscere i sintomi di queste problematiche, significa fermarle prima che diventino un problema».

«I colloqui psicologico clinici professionali – sottolinea la Presidente Loredana Borgato – saranno tenuti da una specialista la Dottoressa Michela Pepe, Psicologa Clinica – Psicoterapeuta Perfezionata nei DCA ed esperta dei problemi legati all’adolescenza che lavora da tanti anni con i giovani e giovanissimi e che spesso ricorda nei suoi interventi quanto sia fondamentale dare ai ragazzi le corrette informazioni per avere la possibilità di utilizzarle nel modo giusto e in autonomia, questo anche per dar loro modo di crescere e responsabilizzarsi. Nei mesi di gennaio e febbraio 2021 i colloqui non avverranno in presenza ma esclusivamente tramite diverse piattaforme on-line. Abbiamo optato a favore di questa scelta per agevolare il proseguimento del servizio in un momento ancora molto difficile causa Covid e relative restrizioni, con la speranza di riprenderli in presenza dal mese di marzo 2021».

Calendario prossimi sportelli gratuiti psicologico-clinici professionali rivolti ad adolescenti e genitori per disagi giovanili e disturbi alimentari

Marzo 2021

Sabato 6 dalle ore 9 alle ore 11

Giovedì 18 dalle ore 19 alle ore 21

Sabato 27 dalle ore 9 alle ore 11

I colloqui avverranno on-line – individuali tramite piattaforma digitale Skype – Zoom o videochiamata WhatsApp

Prenotazione obbligatoria:

Telefono 334.8120796

Mail associazionealidivita@gmail.com

Sito https://www.alidivita.org/

