Colombre · Jesse the Faccio · Post Nebbia · Rareș, live all’anfiteatro del Venda

Un mini festival nel cuore dei Colli Euganei durante il quale si alterneranno Colombre, Jesse the Faccio, Post Nebbia e Rareș.

Tre nuove leve e un nome di riferimento del panorama musicale italiano per un appuntamento imperdibile all’interno di una location mozzafiato come l’Anfiteatro del Venda, un teatro naturale immerso nel verde in mezzo alla pianura padana sotto il quale ribolle l’acqua calda delle terme. Un’oasi che è un regalo del vulcanesimo e che per l’occasione ridiventerà un vulcano che traborderà di suoni, chitarre, violini, violoncelli, bassi e batterie.

Appuntamento sabato 8 agosto dalle ore 19.

I primi tre gruppi sono lì a dire al mondo che la scena veneta del nord-est è viva più che mai e compirà il miracolo di far tornare le chitarre al centro della scrittura delle canzoni. Stili diversi accomunati da suoni sporchi, voci soul, guizzi lo-fi e molto altro. Il nome di Colombre non ha bisogno di presentazioni: suonerà con una formazione speciale i brani tratti dall’album “Corallo”, uscito ad Aprile per Bomba Dischi, un titolo associato a un animale marino dal quale si ricavano, non a caso, preziosi gioielli. Ad accompagnarlo il violino di Fausto Cigarini e il violoncello di Daniele Rossi.

Colombre

Tre anni fa il suo album d’esordio “Pulviscolo”, anticipato dal fortunato singolo “Blatte” con il prezioso featuring di IoSonoUnCane, ha catalizzato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori per l’eleganza della scrittura e degli arrangiamenti. Colombre però non ha però avuto fretta di tornare. Si è preso il tempo per scrivere e arrangiare (oltre che per produrre “Deluderti” di Maria Antonietta e fare un tour come chitarrista di Calcutta nel 2019) il nuovo album “Corallo” uscito a marzo per Bomba Dischi.

Jesse the Faccio

Capofila della nuova scena veneta, mischia sonorità lo-fi di stampo nord-americano con il cantautorato italiano. Con il disco d’esordio “I Soldi per New York” è riuscito a conquistarsi il suo spazio, pur non allineandosi con le mode itpop, sorprendendo con i suoi testi personali ed onirici. A marzo, per la cordata di etichette Dischi Sotterranei, Mattonella Records, Pioggia Rossa Dischi e Vaccino Dischi, è uscito il nuovo album “Verde”.

Post Nebbia

Band padovana nata dalle allucinazioni psichedeliche di Carlo Corbellini che passo dopo passo sta costruendo un sound perfetto che mescola lo-fi, new R&B, funk e psych. Dopo il disco d’esordio, “Prima Stagione”, sono pronti a stregare tutti con il nuovo album in uscita a settembre per La Tempesta e Dischi Sotterranei, già anticipato dai singoli “Televendite di quadri”, “Vietnam” e “Persone di vetro”.

Rareș

Nato a Birlad in Romania, cresciuto a Venezia e trasferitosi a Bologna per studiare musica elettronica al Conservatorio, Rares ha ventidue anni, un talento sconfinato e un timbro dall’identità forte fra soul e funky con melodie che catturano al primo ascolto. Anticipato dai singoli “Spalle più”, “Calma”, e “Io non ho parole in più”, a marzo è uscito per Needn’t il suo album d’esordio “Curriculum Vitae” che ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

