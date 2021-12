Natale del Bo con l'installazione "Il sogno di Ercole"

Quest'anno, in questi giorni di festa, non ci sono alberi di Natale nel Cortile Antico di Palazzo Bo. L'Università di Padova si rivolge invece alle persone attraverso un'installazione che parla di viaggio, scoperte, ricerca, verità, limiti e conoscenza. Di libertà.

«La nostra storia di libertà entra nel suo ottocentesimo anno di vita – afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova –. Un traguardo importante: arriva in un periodo nel quale la forza della ricerca e la capacità della scienza nel superare limiti e ostacoli sono l’unica via per reagire di fronte alla pandemia. Ecco perché di libertà e di conoscenza parla l’installazione nel cortile antico di Palazzo Bo.

Il mio augurio a tutte e tutti: siano delle feste serene, in attesa di un lieto 2022».

Limite estremo del mondo conosciuto nell'antichità, le colonne d’Ercole appartengono ai luoghi del mito. Evocate da Dante nel racconto del viaggio di Ulisse, immaginate da Platone nella sua ricerca di Atlantide, idealmente valicate da Cristoforo Colombo nella navigazione verso le inaspettate Americhe, esse pongono donne e uomini di fronte ai limiti della loro conoscenza, alla possibilità di scoprire anche ciò che non stavano cercando, e alla sfida di esplorare l'ignoto e affrontare l'incertezza.

In questo luogo, sotto questi colonnati, una comunità internazionale di studentesse, studenti, studiose e studiosi, da Ottocento anni rinnova la ricerca di quei confini, per tracciare nuovi e più ampi orizzonti. A beneficio di tutti.

Dal 1222, nel nome della libertà delle scienze, delle arti, della cultura.

Orari di visita

L'installazione, è visibile dal 20 dicembre al 9 gennaio dalle 17 alle 23 all'interno del Cortile Antico di Palazzo Bo.

Installazione a cura di: Ufficio Comunicazione (Area Comunicazione e marketing), Università di Padova

Voci: Vittorio Attene, Bruna Laura Filippini

Info web

