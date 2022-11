La città di Selvazzano si colora: appuntamento in piazza per creare un'opera d'arte con Carolì

Domenica 4 dicembre alle ore 15 in Piazza Vittorio Veneto a Tencarola è in programma l’iniziativa “Colora la tua Città!”. La Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l'Associazione Culturale Fantalica APS organizza il laboratorio di street art con Carolì “Colora la tua Città! Da qui alle stelle” laboratorio artistico per famiglie Art Factory Lab - La Casa delle Arti con la realizzazione dell’opera della Street Artist Carolì.

«Domenica 4 dicembre alle ore 15 – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Piazza Vittorio Veneto a Tencarola torna ad essere protagonista diventando un vero e proprio cantiere creativo di street art aperto a tutte le famiglie, ai bambini e ai ragazzi. Dopo il meraviglioso murales realizzato a giugno con l'artista sudamericana Carolina Blanco, in arte Carolì, si andrà a decorare il monumento al centro della Piazza con un’opera pittorica dal titolo “Da qui alle stelle”. Dal forte amore per le stelle e universi blu magici dell'artista, nasce questo progetto di riqualificazione urbana dedicato alle grandi scoperte astronomiche in un ideale omaggio all’astronauta italiana Samantha Cristoforetti».

«Prosegue il percorso di street art e di rigenerazione urbana della Città di Selvazzano Dentro. – spiega l’Assessore alla Riqualificazione Arredo Urbano e alla Valorizzazione del Territorio Giacomo Rodighiero – Abbiamo già individuato altri siti come per esempio scuole, parchi e piazze, che potranno diventare opere d’arte anche di altri street artist. Presto sveleremo i nuovi angoli di Città a cui daremo un nuovo volto grazie all’arte e ai colori».

Partecipazione

Una prenotazione è valida per un adulto e fino a due bambini dai 6 anni in su.

In caso di maltempo il laboratorio sarà rinviato.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti su prenotazione al seguente link:

https://www.fantalica.com/event/art-factory-lab-colora-la-tua-citta-a-selvazzano-da-qui-alle-stelle/

Il progetto, finanziato dalla Città di Selvazzano Dentro, permetterà ai Cittadini di sentirsi

parte attiva della realizzazione di una vera e propria opera d'arte per la Città, seguiti da un'artista che intende condividere la propria esperienza creativa con il pubblico, in uno scambio di idee e di emozioni.

Carolina Blanco, in arte Carolì

Carolina Blanco, in arte Carolì, é nata a Buenos Aires il 15 settembre 1986. Di origini italiane da parte di madre, all’età di 15 anni emigra con la famiglia a Padova.

Questo viaggio, da un capo all’altro dell’oceano, cambierà completamente la sua vita artistica, conseguenza del “colpo di fulmine” con l’arte italiana ed europea. Carolina conseguirà quindi la laurea al DAMS, curriculum artistico, presso l’Università degli Studi di

Padova nel 2016. Poco prima, nel 2015, inizierà la personale produzione artistica come Carolì, dando libero sfogo ai ricordi con quei pennelli che da Buenos Aires l’avevano seguita fino ai vicoli della Città del Santo. Uno stile semplice, diretto, quasi infantile caratterizza i personaggi così rappresentati attraverso pennellate che affiorano dai ricordi di bambina, per divenire racconti del presente.

Carolì si definisce una creativa autodidatta più che un’artista, poiché l’arte l’ha accompagnata fin da subito, permettendole di esprimere debolezze e pensieri tramite colori forti e tratti marcati dai quali traspare una sottile malinconia.

Dal 2016 dipinge numerose tele passando dall’acquerello, all’acrilico fino alla bomboletta spray. Questa nuova tecnica la spingerà ad uscire dai limiti della superficie pittorica e a voler contagiare anche i muri della città. Dopo una breve parentesi a Roma, è ancora a Padova, sulla serranda del Caffé Margherita in Piazza della Frutta, che realizza uno dei suoi primi e più grandi murales.

Dal 2017 Carolì continua la sua ricca produzione toccando con sensibilità temi più complessi e sempre attuali quali: l’idea di famiglia, la figura femminile, il rispetto, il diritto di essere bambini conservando quella sana ingenuità e la capacità di guardare con occhi liberi la nostra realtà.

Per ulteriori informazioni

Associazione Culturale Fantalica APS

Via Giovanni Gradenigo, 10 35131 Padova

Orari: dal lunedì al venerdì 10:00-14:00/16:00-20:00

Contatti

tel. 0492104096, cell. 3483502269

e-mail. fantalica@fantalica.com

https://www.fantalica.com/

