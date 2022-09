"Colori d’autunno" a Montegrotto Terme

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 25/09/2022 al 25/09/2022 Orario non disponibile

Una festa d’autunno dall’alba al tramonto: è “Colori d’autunno” in programma domenica 25 settembre nel centro di Montegrotto Terme.

Per tutta la giornata ci sarà una mostra mercato di fiori, del giardinaggio e dei prodotti tipici. La manifestazione coinvolgerà viale Stazione, via Aureliana, via degli Scavi, piazza Primo Maggio e piazza Carmignoto dalle 9 fino al tramonto.

Scarica la locandina di "Colori d'Autunno"

Alle 18 in piazza primo maggio ci sarà il concerto di Flavio Sax and Friends presentato dal giornalista Gianluca Versace.

Per informazioni

Ufficio Commercio del Comune di Montegrotto Terme 049 8928804 oppure presso lo I.A.T di viale Stazione, 60 - 049 8928311.

Foto articolo da comunicato stampa