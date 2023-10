L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove ed organizza la manifestazione "Colori e Delizie d'Autunno" che si svolgerà domenica 19 novembre 2023 a Cittadella (PD), in via Indipendenza dalle ore 8 alle ore 19.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

È prevista la rassegna dei prodotti enogastronomici tipici regionali ed italiani con degustazioni prodotti artigianalmente per esaltare i gusti e i sapori di una tradizione antica ormai persa, mercatino delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo per la casa ed il tempo libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, esposizione di prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano. Sarà presente un punto ristoro con somministrazione di cioccolata calda, vin brulle e degustazioni di pietanze tipiche contadine come zuppa di fagioli e cotechino con polenta. Laboratori didattici, animazioni e intrattenimenti vari faranno da cornice alla giornata.