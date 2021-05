"I colori della rinascita": mostra personale di Thomas Prearo

Alidarte inaugura “La Fabbrica, uno spazio alternativo per la cultura” con la mostra personale di Thomas Prearo. I dipinti di Thomas Prearo segnano l’inizio di un progetto ambizioso di inclusione e aggregazione culturale che porta l’arte in cementeria. Alidarte, associazione culturale attiva nella promozione e valorizzazione degli artisti del territorio, ha lanciato il progetto artistico-culturale biennale "La fabbrica, uno spazio alternativo per la cultura". Lo stabilimento Buzzi Unicem di Monselice sostiene l’iniziativa offrendo agli artisti ampi spazi espositivi con l’obiettivo di sostenere e incoraggiare l’espressione creativa in tuttele forme dell’arte.

Presso gli spazi della cementeria, con la mostra “I colori della rinascita” dell’artista eclettico e diversamente abile Thomas Prearo, si inaugura “la fabbrica”. Le opere di Thomas, realizzate durante il lockdown, attraverso un linguaggio pittorico alla ricerca di forme e colori, trasformano l’arte in un messaggio universale, capace di abbattere le barriere della disabilità. Thomas presenta una collezione di opere realizzate durante il periodo della pandemia, esposte per la prima volta, nel pregevole spazio di Villa Contarini Giovanelli Venier di Vò, paese al quale l’ha dedicata. Con queste opere Thomas vuole esprimere un messaggio di speranza, perché grazie alla bellezza dell’arte e alla condivisione è possibile superare tutto!

La mostra è visitabile, su appuntamento, dal 3 maggio al 30 giugno 2021. A chiusura della mostra, venerdì 25 giugno alle ore 18.30, in collaborazione con ALIdARTE verrà realizzata una performance artistica all’aperto; lo stabilimento diventerà il palcoscenico per un atelier d’artista: le opere di Thomas saranno allestite in maniera insolita e l’artista si cimenterà in una performance di action painting a ritmo di musica.

Informazioni e contatti

Web: https://www.instagram.com/artistathomas.

- https://www.alidarte.com/

