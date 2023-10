“Colori e sapori d'autunno” a Monselice

Sabato 21 e Domenica 22 ottobre 2023 il centro di Monselice si anima con la 21ª edizione di Colori e Sapori d'autunno, attesa kermesse con mercatino ed iniziative varie di intrattenimento e divulgazione culturale.

Sabato 21 tutto il giorno, in Piazza Vittoria e Piazza San Marco, si terrà il mercatino con bancarelle. Tra le iniziative previste durante la giornata si segnalano: la passeggiata guidata fino al Mastio Federiciano, le visite guidate gratuite alla Pieve di Santa Giustina; l'ingresso gratuito al Museo San Paolo, la mostra fotografica a Villa Pisani e la mostra di pittura di Zenmultiartist in Piazza Ossicella, e l'animazione per bimbi.

Domenica 22 ottobre la manifestazione entra nel vivo con bancarelle, stand della Pro Loco, giri in barca; spettacolo delle Majorettes, "Armocromia Energetica" in Torre Civica; negozi aperti, musica animazione e molto altro ancora. Tutto il giorno nelle Piazze Vittoria, San Marco e Mazzini e nelle vie Roma, Tortorini, Cesare Battisti e XXVIII Aprile si terrà il mercatino di prodotti tipici e dell'artigianato artistico e hobbistica.

SABATO 21 OTTOBRE 2023

H 9 in piazza San Marco e piazza Vittoria mercatino con bancarelle con prodotti autunnali

H.15 E H. 16 visite guidate gratuite alla Pieve di Santa Giustina (duomo vecchio) a cura degli Amici della Pieve. info: amicipievesantagiustina@gmail.com

la pieve è aperta tutto il giorno dalle ore 9 alle ore 17.30.

H 16 in torre di p.zza Ossicella: inaugurazione della mostra di pittura dell’artista Zen Multi Artist

H 16.00 presso la sala consiliare del municipio di Monselice l'associazione aeronautica Aviatori d’Italia, sezione di Monselice, in collaborazione con la Regione del Veneto, la provincia di Padova e il comune di Monselice, presenta il libro:

“Cinquant'anni di Storia, nel Centenario dell'Aeronautica Militare” a cura di Riccardo Ghidotti e Fernando Parolo. Ingresso libero.

H 16-18-00 giardini piazza vittoria: laboratorio per bambini a cura della Sesa

DOMENICA 22 OTTOBRE 2023

H 9 in piazza San Marco, piazza Vittoria, piazza Mazzini, via Roma, via Tortorini, via Cesare Battisti e via XXVIII aprile mercatino con bancarelle con prodotti autunnali

TORRE CIVICA: evento Armocromia energetica obbligo prenotazione al numero 3496683860 (Silvia)

DALLE H 15 – Giri in barca lungo il canale bisatto con guida narratrice:

partenza dal ponte della pescheria in via Argine Destro

durata giro circa 15 minuti

H 16 piazza Ossicella, giochi medievali e antichi mestieri

H 16 a seguire , lungo le vie del centro storico: majorettes – spettacolo piazza Mazzini

Animazione in piazza Mazzini con band “The fireplaces”

Spettacolo “bolle e fuoco” di Stefano Ermolli in vicolo Branchini

Attività e piccoli laboratori per bambini a cura dello studio “Paroliamo” in angolo tra via tortorini e via Cesare Battisti