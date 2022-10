“Colori e sapori d'autunno” a Monselice

Prezzo non disponibile

Il prossimo weekend 22 e 23 ottobre si svolgerà “Colori e Sapori d'Autunno”, una kermesse di proposte commerciali e culturali, di opportunità e occasioni di divertimento.

La collaborazione tra la Pro Loco promotrice, l’Amministrazione Comunale al suo fianco e i produttori locali, permetterà di valorizzare in modo integrato e articolato le ricchezze del territorio, nei due giorni della manifestazione, di proporre: alla gente del luogo e ai turisti la loro produzione a filiera corta, dal vino ai formaggi, ai salumi, all'olio e ai prodotti dell'orto; ai ristoratori la possibilità di offrire un menù tipico del luogo con l’impegno per quanto è possibile di acquistare prodotti del nostro territorio; ai negozianti l’apertura straordinaria dei negozi.

Un altro importante appuntamento da venerdì 21 a domenica 23 sarà la manifestazione Educational Tour a Monselice – Colli Euganei voluta dall’Assessorato al Turismo, assieme alla Pro Loco, al fine di dare continuità al lavoro di valorizzazione e promozione del territorio e delle imprese in esso operanti e di continuare nell’opera della offerta turistica locale e di inserimento nel mercato turistico della domanda individuale ed organizzata.

Gli operatori turistici italiani (ADV e/o Associazioni) dell’area Centro Nord Italia, in questi tre giorni potranno scoprire le preziose bellezze e le eccellenze del nostro territorio invogliandoli a inviare i propri turisti.

L’apertura straordinaria dei luoghi storici (Castello, Museo San Paolo e Villa Pisani, Torre Civica e il Mastio Federiciano) è un'occasione per visitare la cittadina padovana dalla storia antichissima, passeggiando tra monumenti e arte e riscoprendo luoghi sconosciuti della città.

Sabato 22 ottobre

H 9.30 in piazza San Marco e piazzale Vittoria mercatino con bancarelle con prodotti autunnali

H 14.45 tour in bici da Monselice a Este. Partenza Villa Pisani

H 15 “Coloriamo insieme i colli veneti” passeggiata da

Piazza Mazzini, passando per la chiesetta San Tomio, fino al

Mastio federiciano con brindisi finale nella torre di piazza Mazzini

H 15 animazione per bambini con laboratorio autunnale, palloncini modellabili, gadget e buoni sconto, a cura della cooperativa Twister s.c.s.

H 16 in torretta: inaugurazione della mostra di pittura e moda del pittore Zenmultiartist e il titolare del negozio Tale Store.

Domenica 23 ottobre

H 9.30 in piazza San Marco, piazzale Vittoria, piazza Mazzini,

Via Roma, via tortorini e via cesare battisti, mercatino con bancarelle con prodotti autunnali

H 10.30 cerimonia di premiazione dei vincitori della 36ª edizione del premio Brunacci per la storia veneta, presso la Pieve di Santa Giustina, via del Santuario

Tutto il giorno, spiazzo antistante la fontana di botta: i madonnari

H 15 animazione per bambini con laboratorio autunnale, palloncini modellabili, gadget e buoni sconto, a cura della cooperativa Twister s.c.s.

H 16 a seguire , lungo le vie del centro storico: majorettes

H 16, spazio antistante Caffe’ Dersut, pezzi di canzoni con Giusy e Sergio

H 10, piazza Ossicella, esposizione macchine e moto d’epoca

H 18 , piazza Ossicella, musica anni ’90 dal vivo dalle 18

Apertura straordinaria torre civica dalle 16 alle 18

Sabato 22 e domenica 23 museo San Paolo biglietto a euro 1

Sabato 22 e domenica 23 apertura castello inizio visite:

Mattino ore 9 – 10 – 11; pomeriggio ore 15 – 16 – 17

