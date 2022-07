A Padova la mostra "Colors of emotions" dal 9 luglio al 28 agosto 2022. In esposizione circa novanta opere di varie dimensioni, esposte singolarmente o in composizione, realizzate mediante la tecnica dell’olio su tela con aggiunta di materiali naturali e non, quali polvere di marmo, sabbie, legni, conchiglie, lava, specchi, vetro, rafia, lana, tessuti, metalli, che raccontano il percorso artistico compiuto da Liana Degan, fatto di ricerche, modalità e tecniche che meglio esprimessero il suo mondo interiore, a fronte di esperienze vissute. Con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

