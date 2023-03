Come cercare lavoro online? L'incontro da Informagiovani ad Albignasego

Come cercare lavoro online? Questo il tema di un appuntamento promosso da Infojobs e dallo sportello Informagiovani del Comune di Albignasego, in programma venerdì 3 marzo dalle 14.30 alle 18 presso la sala Verdi di Villa Obizzi: un’occasione preziosa per raccogliere informazioni e indicazioni utili a orientarsi fra le tante piattaforme e servizi disponibili per chi è alla ricerca di un impiego.

Oltre a promuovere incontri formativi e informativi, il servizio Informagiovani, sostenuto dal Comune con uno stanziamento annuale di circa 17mila euro, è attivo tutte le settimane – il martedì dalle 15.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – per offrire servizi individualizzati di orientamento alla ricerca del lavoro.

Nel corso del 2022 sono stati circa 100 gli accessi al servizio. Tutte le informazioni relative all’attività di Informagiovani Albignasego sono disponibili nel sito Internet dedicato: https://informagiovani.obizzi. it/

Per partecipare è necessaria l'iscrizione online al link https://informagiovani.obizzi.it/infojobs-come-cercare-lavoro-online/

