Degustazioni musicali vulcaniche: vini dei colli Euganei e Giorgio Gobbo live al Campo dei girasoli

“Degustazioni musicali vulcaniche”

Il Wine Consultant Giorgio Cerato ci accompagna lungo un percorso enomusicale per scoprire i vini provenienti da quattro aree geografiche molto diverse ma unite dalla natura del terreno che dà loro origine.

Le 4 degustazioni verranno accompagnate da concerti live.

La serata prevede la degustazione di 4 vini abbinati a dei piccoli assaggi di prodotti del territorio.

Per iscriversi alla prima serata (entro martedì 17 agosto, in ogni caso se interessati vi consigliamo di mandare una mail per sapere se c'è ancora disponibilità

scrivere a: info@campodeigirasoli.com

o su Facebook Messenger

Giovedì 19 agosto, ore 20

*Vini dei colli Euganei* - 25 euro a persona

- Serprino, Cantina Il Pianzio

- Chardonnay, Cantina Vignalta

- Gemola, Cantina Vignalta

- Op! Opera Prima, Cantina Reassi

Live di Giorgio Gobbo

------------

Giovedì 2 settembre, ore 20

Vini di Soave - 25 euro a persona

Live Sara Fortini DUO // Sara Fortini, voce - Luca De Toni, chitarra

------------

Giovedì 16 settembre, ore 20

Vini di Sicilia - 25 euro a persona

Live di Fabio Facci, chitarra e voce

------------

Giovedì 23 settembre, ore 20

Vini Armani - 30 euro a persona

Live di Maurizio Camardi, Sassofoni e Duduk - David Soto Chero, chitarra

------------

Per chi volesse iscriversi a tutte e 4 le serate, prezzo scontato di 95 euro invece di 105 euro.

