"Come strutturare un business plan": incontro e approfondimenti con il Dr. Marco Ferrarato

"Come strutturare un business plan" è il titolo dell'incontro in programma giovedì 6 maggio, dalle 20.30 alle 22, con il Dr. Marco Ferrarato.

Dettagli

Scrivere un business plan può esservi utile in vari modi. Non è un qualcosa che serve solo agli imprenditori per ottenere i finanziamenti necessari ad avviare o far crescere un’attività.

Un business plan può aiutarvi a delineare la vostra strategia imprenditoriale e a identificare i potenziali ostacoli.

Il laboratorio Experience Come strutturare e/o rivedere il Business Plan imprenditoriale insegnerà ai partecipanti come rivedere il proprio modello di business in base ai comandamenti del mercato e dei consumatori.

Info web

https://www.venetoconfiducia.it/cescot/experience/