Giovedì 10 marzo, alle ore 21.15 l’appuntamento saltato a gennaio a causa del Covid con la Nuova Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda in “Come tu mi vuoi” di Luigi Pirandello, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana).

Scritta tra luglio e ottobre 1929, “Come tu mi vuoi” è l’unica commedia di Pirandello ambientata in parte all’estero. Il primo atto si svolge, infatti, a Berlino – dove in quei mesi viveva il drammaturgo agrigentino – in cui furoreggiava il cabaret con le sue satire e le sue atmosfere particolari.

La commedia, che sarà proposto nell’adattamento di Rita Vivaldi, per la regia di Enzo Rapisarda, sembra rifarsi sotto certi aspetti ad una vicenda che fece grande scalpore nei giornali dell’epoca e che appassionò per lungo tempo anche l’opinione pubblica: si tratta del caso Bruneri-Canella ovvero la storia dello “Smemorato di Collegno”. Pirandello negò sempre di essersi ispirato a tale vicenda giudiziaria e sostenne sempre che era invece la realtà che prendeva spunto dalla sua opera. Il tema è ricorrente negli scritti pirandelliani e si riconduce alla impossibilità di conoscere, al di fuori delle convenzioni legali, la vera identità di una persona e in senso più ampio la realtà. Infatti Pirandello va oltre la semplice incertezza sull’identità di un individuo (tema del clamoroso caso Bruneri-Canella), ma in ossequio alla sua filosofia, approfondisce l’incertezza dell’identità che ogni persona tenta di cercare e trovare in se stessa, come il Vitangelo Moscarda di “Uno, nessuno e centomila”.

Biglietti

I biglietti venduti per l’epoca sono comunque validi. Tutti gli altri posti a sedere (numerati) saranno in vendita in biglietteria, dalle ore 20.15, oltre che nelle consuete prevendite e sul sito www.piccolo-padova.it

Interi euro 10, ridotti euro 9, associati euro 8.

Info su https://www.piccolo-padova.it/come-tu-mi-vuoi/

