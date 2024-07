Su il sipario estate 2024 con la commedia "L'amore non ha età"

L'Associazione Acli arte e spettacolo Padova, organizza l'edizione 2024 della rassegna “Su il Sipario”. Per questa edizione sono in programma quattro appuntamenti tutti nel mese di luglio nella bellissima cornice del Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann.

20 Luglio

L'Amore non ha età

I Rumoristici Aps

Commedia Brillante

Regia di Elisa Meneghetti

Ci troviamo in una casa di riposo dove i protagonisti, cinque anziani autonomi con esperienze di vita molto diverse, più o meno in salute, trascorrono il tempo battibeccando, giocando e cercando una nuova normalità. Mentre le giornate scorrono tra ricordi, nostalgia del passato, tristezza per non poter finire la loro vita insieme ai loro cari, sopraggiunge inaspettato l’amore. Un amore tra il gentile e focoso Nenil e la scoppiettante “ragazza madre” Mimì. Questo porta scompiglio: si può ancora amare alla loro età? Invidie e pettegolezzi si aggirano per la casa di riposo ma il vero ostacolo è l’arrivo inaspettato di Diana la figlia di Mimì. Una commedia brillante che parla d’amore, di genitori e figli e di sentimenti profondi. Da un’opera di Aldo Nicolai.

Biglietti:

9 euro intero

7 euro Universitari, ragazzi dai 12 ai 18 anni, over 67 e accompagnatori diversamente abili

6 euro tesserati ACLI

Gratuito bambini 0/11 anni e persone diversamente abili

Prenotazione telefonica al 3924241700 tutti i giorni feriali dalle 18 alle 21; il sabato dalle 14 alle 19.

Info web: