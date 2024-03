Teatro - Commedia comica "7 donne e un mistero"

Commedia brillante in 2 atti (molto) liberamente ispirata a "8 DONNE" di Robert Thomas. Un giallo comico e surreale dove 7 donne sono sospettate contemporaneamente di aver ucciso Marcello l'unico uomo presente in casa. Tutto si svolge il giorno 24 dicembre, vigilia di Natale, mentre fuori imperversa una bufera di neve. Durante la commedia si scoprirà che tutte le donne hanno un segreto e un motivo per volere Marcello morto. Ma una volta che i loro segreti saranno svelati spetterà al pubblico capire chi è l'assassino! Da questa commedia sono stati tratti 2 film molto famosi per questo motivo i personaggi, i dialoghi e soprattutto il finale sono stati cambiati.

Cinema Teatro Torresino - Via Torresino 2 Padova

Per prenotare: 349 0832434 - 329 2114020