Commemorazione di tutti i defunti e dei vescovi defunti, gli appuntamenti a Padova

Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, martedì 2 novembre, farà memoria di tutti i defunti celebrando la santa messa alle ore 15 nel Cimitero Maggiore di Padova.

Quest’anno inoltre, mercoledì 3 novembre, alle ore 18.30, in basilica Cattedrale di Padova, il vescovo Claudio presiederà la celebrazione eucaristica in ricordo dei vescovi padovani defunti, oriundi ed emeriti. Sono invitati a unirsi nella preghiera i familiari, i presbiteri della Diocesi, le comunità cristiane e il Capitolo dei canonici della Cattedrale. Un particolare ricordo sarà per i due vescovi originari di Padova, scomparsi quest’anno: mons. Oscar Rizzato (11 gennaio 2021) e mons. Alfredo Magarotto (22 gennaio 2021). Al termine della celebrazione liturgica, il vescovo scenderà, per un momento di preghiera, nella cappella dove riposano le salme di alcuni vescovi padovani, tra cui mons. Girolamo Bortignon e mons. Filippo Franceschi.

In breve

Martedì 2 novembre, ore 15 – Cimitero Maggiore – Padova

Mercoledì 3 novembre, ore 18.30 – Basilica Cattedrale – Padova

Foto della cappella dove riposano le salme di alcuni vescovi padovani.

