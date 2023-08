Commemorazione delle vittime dell'eccidio nazifascista del 17/08/1944

Articolo da https://www.padovanet.it/evento/commemorazione-delle-vittime-delleccidio-nazifascista-del-17081944-2

Il 17 agosto 1944 vi fu a Padova un eccidio di dieci partigiani, in segno di rappresaglia per l'uccisione del militare fascista col. Bartolomeo Fronteddu, in realtà assassinato da sicari prezzolati.

Primo Barbiero, Pasquale Muolo, Cataldo Pressici, Antonio Franzolin, Ferruccio Spigolon, Saturno Bandini e Luigi Pierobon - furono fucilati nella caserma di via Chiesanuova, oggi intitolata a quest'ultimo.

Flavio Busonera, Clemente Lampioni, Ettore Calderoni furono impiccati in via Santa Lucia.

La città ricorda le Vittime di quella strage spietata che colpì uomini giusti e liberi.

Programma

ore 9 , Caserma Luigi Pierobon, via Chiesanuova, 68 - Padova

Alzabandiera, benedizione della corona di alloro

Onori ai Caduti con deposizione di una corona di alloro

Interventi del Comandante del 32° Reggimento Trasmissioni, Col. Massimo Gatti, del Sindaco di Padova, Sergio Giordani e del Presidente dell’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Comitato provinciale di Padova , Floriana Rizzetto.

Benedizione della corona di alloro

Onori ai Caduti con deposizione di una corona di alloro

Interventi del Sindaco di Padova, Sergio Giordani e del Presidente dell'Associazione Volontari della Libertà di Padova, Cirillo Menzato.

