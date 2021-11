Webinar online: "Come acquisire e migliorare le proprie competenze nel lavoro?"

Come ottenere successo nel lavoro? Quali sono gli elementi vincenti per creare il giusto team? Ce ne parleranno i volontari della Fondazione La Via della Felicità in un webinar informativo gratuito che si terrà Lunedì 29 Novembre alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Il webinar è basato sul programma aziendale creato utilizzando i principi della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario e filosofo L. Ron Hubbard: «Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e capacità di risolvere i problemi».

Informazioni e contatti

Per partecipare scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com.