Comunità in festa 2024 - Parrocchia di Carrara San Giorgio

Torna per il terzo anno "Comunità in Festa" a Due Carrare, dal 24 maggio al 2 giugno 2024 nelle aree dellaparrocchia di Carrara San Giorgio.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?



Tutte le sera dalle ore 19 STAND GASTRONOMICO con grandi novità culinari: oltre al tradizionale menù sono a disposizione un MENU BIMBI e un menù per VEGETARIANI.

Consumazioni in loco o per asporto. Spettacoli di musica e magia, ballo, intrattenimenti e gioco per tutte le età. Nei weekend GONFIABILI per bambini.

Info: https://www.facebook.com/patronatodonboscosangiorgio/.