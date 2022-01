Rassegna “Con gli occhi del Tango”, gli appuntamenti in città

“Con gli occhi del tango” è una Rassegna dedicata al Tango Argentino in programma dal 6 febbraio al 4 marzo. L’idea alla base del progetto è quella di portare spettacoli ed iniziative culturali di qualità nelle zone della città Arcella, Centro e Forcellini: i quartieri coinvolti non saranno solo sede degli eventi, ma anche “protagonisti” della comunicazione dell’iniziativa, grazie ad un videoclip a cura degli artisti, girato nei luoghi meno noti della città, ma ugualmente suggestivi e caratteristici, osservati con uno sguardo diverso, con gli occhi del tango.

La rassegna si apre domenica 6 febbraio alle 17.30 con un concerto del trio Opera Tango, nella sala polivalente della parrocchia di San Carlo Borromeo all’Arcella. Il gruppo, formato da Davide Squarcina al pianoforte, Mirko Satto al bandoneon e Matteo Mignolli al flauto, presenta nell’occasione i grandi classici del tango argentino dalla tradizione del primo ‘900 all’avanguardia Piazzolliana. Ad “accogliere” il pubblico, come in tutti gli eventi della manifestazione, ci sarà la mostra fotografica di Sergio Caselli: “Tango di nome e di foto”.

Chiusura venerdì 4 marzo alle 21 al Cinema Teatro Don Bosco in via Camillo de Lellis 4/a, dove andrà in scena “Con gli occhi del tango”, concerto-spettacolo che vedrà sul palco la Tango Spleen Orquesta. La formazione italo argentina ai vertici del tango, ha all’attivo centinaia di concerti in oltre 20 Paesi, dall’Argentina, all’Europa, dalla Russia agli Stati Uniti. Il quintetto fondato nel 2008 in Italia dal pianista, cantante e compositore argentino Mariano Speranza, sarà accompagnato dalla coppia di ballerini Silvio Grand e Nayhara Zeugtrager, artisti argentini protagonisti del video “Con gli occhi del tango”.

Nelle sedi degli eventi della Rassegna sarà presente la Mostra Fotografica di Sergio Caselli dal titolo “Tango, di nome e di foto”.

Programma

6 febbraio, ore 17.30

Sala Polivalente S. Carlo Borromeo (Via Guarneri 22)

Opera Tango in concerto

INFO - Ingresso gratuito su prenotazione al 347 0848852

18 febbraio, ore 21

Casa Conti (ingresso da vicolo dei Conti 14)

La storia del tango ballabile raccontata dai suoi interpreti

Conferenza a cura di Alberto Muraro

L’ascolto guidato delle principali orchestre condurrà i partecipanti attraverso un secolo di tango, alla scoperta dei segreti del successo planetario che ancor oggi coinvolge schiere di appassionati.

INFO - Ingresso gratuito con prenotazione

3 marzo, ore 20.30

Cochabamba 444 (Vicolo dei Conti 14)

Pratica guidata con Silvio Grand e Nayhara Zeugtrager

INFO - Iscrizione in coppia

4 marzo, ore 21

Cinema Teatro Don Bosco (via Camillo de Lellis 4/a)

Con gli occhi del tango

Concerto-spettacolo di Tango Spleen Orquesta

INFO - Ingresso euro 8 solo con prenotazione

Rassegna a cura di PD Tango Festival e dell’Assessorato alla Cultura.

Informazioni generali

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi

Padova Tango festival

Cell. 347 0848852

email padovatangofestival@gmail.com

pagina Facebook www.facebook.com/PadovaTangoFestival

Ulteriori info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/con-gli-occhi-del-tango

https://www.padovanet.it/evento/rassegna-con-gli-occhi-del-tango