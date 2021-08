Webinar gratuito: "Come mantenere la concentrazione sullo studio?"

Continuano i webinar informativi gratuiti per aiutare a superare le difficoltà di studio: «Al termine della Maturità 2021 si è registrato un sensibile peggioramento del rendimento scolastico italiano rispetto al 2019 e un ruolo determinante lo ha avuto il non essersi recati in aula come si sarebbe fatto in tempi normali. Ne conosciamo le cause, ma come poter migliorare il rendimento scolastico? L. Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con la prima e unica tecnologia che insegna come studiare. Egli ha scoperto le leggi dell’apprendimento e ha ideato metodi efficaci che chiunque può mettere in pratica. Ha chiamato questa sua scoperta “Tecnologia di Studio”. Questa tecnologia insegna le basi dell’apprendimento e fornisce metodi precisi per superare tutte le insidie che si possono incontrare durante lo studio».



Ecco perché Fabio Deriu, esperto della Tecnologia di Studio, terrà un webinar informativo gratuito Martedì 24 Agosto alle ore 20.30 intitolato “Come Mantenere la Concentrazione sullo Studio”.

Informazioni e contatti

Per iscriversi visitare il link https://bit.ly/webinar-concentrazione- studio o scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com.