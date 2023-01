Recital pianistico di Hao Zi Yoh per la nuova stagione dell'Agimus di Padova

Domenica 22 gennaio alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, secondo appuntamento della XXX Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova. Di scena la pianista malese Hao Zi Yoh, che eseguirà musiche di Mozart (Sonata K. 533/494), Rachmaninoff (Variazioni su un tema di Corelli op. 42), Ravel (Noctuelles e Une Barque sur l’ocean da Miroirs), Chopin (Scherzo n. 4) op. 54. Il concerto è in collaborazione con la Fondazione Keyboard Trust di Londra.

Hao Zi si è laureata alla “Royal Academy of Music” di Londra, sotto la guida del M° Christopher Elton. Vincitrice del primo premio al Concorso Inernazionale “Bradshaw & Buono Piano Competition” di New York e secondo premio all’ “Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Piano Competition”, ha tenuto concerti in Europa e Cina in prestigiose sale quali Royal Festival Hall, Wigmore Hall, Steinway Hall London, St Martin-in-the-Fields, Salle Cortot, Dewan Filharmonik Petronas, Teatro Quirino. E’ stata scelta per rappresentare la Malesia allo “Yamaha Asia Pacific Junior Original Concert”, in cui ha eseguito una sua composizione, "Bustling City and Peaceful Subur”.

Ingresso: intero 8 euro, ridotti 5 euro (soci Circolo Unificato), prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it.