I concerti dell’Agimus di Padova

Appuntamento irrinunciabile della domenica pomeriggio alle ore 16 per centinaia di padovani appassionati di musica classica, torna la rassegna internazionale di concerti organizzata dall’AGIMUS di Padova alla sua ventinovesima stagione. I concerti si svolgeranno nella sede storica di Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82. Sostengono l’Associazione, presieduta fin dalle origini dal M° Elia Modenese e dalla prof.ssa Elisabetta Gesuato, il Comune di Padova Assessorato alla Cultura e il Ministero per i Beni Culturali. La stagione si aprirà domenica 16 ottobre con “Viaggio nel tango rioplatense” un excursus storico-musicale del tango con il duo bandoneon-pianoforte formato da Samuele Francesco Mazza e Alessandro Scolz (musiche di Piazzolla, Rodriguez, Lopez, Laurenz).

Il 30 ottobre sarà di scena il pianista Giovanni Andrea Pisanu, recente vincitore del “London Grand Prize Virtuoso” e “Quebec International Competition” che eseguirà il programma “Soirèe de Vienne” con musiche di Haydn, Beethoven, Chopin, Strauss, Kabalevsky. Il 6 novembre il duo violino-pianoforte Cecilia Merli-Lucia Paradiso presenterà “Monumenti della letteratura cameristica di metà ottocento” con le due Sonate di Grieg e Franck che saranno incise in un CD nel mese di novembre per la casa discografica Digitalsound Classic.

Gli altri appuntamenti della Stagione: 13 novembre, “Solisti, in duo e in trio” con il trio violino-violoncello-pianoforte Giovanni Claudio di Giorgio, Francesco di Giorgio, Leonardo Francescon, 20 novembre, “Capolavori immortali del grande cinema” con il duo pianistico a quattro mani Gabriella Rivelli e Corrado Peronelli; 4 dicembre, “Classicismo e romanticismo a confronto” con il recital pianistico di Alessandro Villalva, vincitore finalista del 18° Concorso Internazionale Città di Padova per Solisti ed Orchestra; ultimo concerto, 18 dicembre, “Suggestioni dall’est Europa” con il quartetto polacco “Violinisti Pazzi Ensemble” affiancati dal recital pianistico di Marco Sau.

Ingresso: intero 8 euro, ridotti 3 euro (frequentatori Circolo Unificato), prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti a partire dal sabato prima del concerto tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it.