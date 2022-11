I concerti dell'Agimus di Padova: trio violino-violoncello-pianoforte

Domenica 13 novembre alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, dodicesimo appuntamento della XXIX Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova. Di scena il trio violino-violoncello-pianoforte formato da Giovanni Claudio Di Giorgio, Francesco di Giorgio e Leonardo Francescon. I musicisti si esibiranno da solisti, in duo e in trio con musiche di G. Cassado? (Intermezzo e Danza Finale dalla suite per violoncello solo), F. Chopin (Largo dalla sonata in sol minore per violoncello e pianoforte op. 65 e Variazioni brillanti op. 12 per pianoforte), E. Ysaÿe (Sonata per violino solo n. 4 op. 28), F. Mendelssohn (Trio n.1 op. 49).

I 3 musicisti sono diplomati al conservatorio col massimo dei voti, si sono perfezionati in importanti istituzioni musicali all’estero (Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, Accademia Gnessins di Mosca) con maestri di chiara fama quali Giovanni Guglielmo, Sergeij Krylov, Alfred Brendel, Igor Volochine, Mario Brunello, Roberto Prosseda, Pietro De Maria. Sono stati selezionati nell’ambito del Concorso Internazionale Premio Città di Padova.

Organizzato dall’AGIMUS di Padova. Ingresso: intero 8 euro, ridotti 3 euro (soci Circolo Unificato), prenotazione fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it.