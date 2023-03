A Rubano “Vive la France!”: musica classica d’oltralpe fra Otto e Novecento

Secondo venerdì di musica classica all’interno del suggestivo Auditorium dell’Assunta di via Palù 2 a Rubano - un tempo chiesa principale del paese e oggi spazio di prestigio per attività culturali e sociali - nell’ambito della tradizionale rassegna che ne porta il nome, offerta dal Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova in collaborazione con il Comune di Rubano. Il nuovo appuntamento del cartellone “I Concerti dell’Assunta 2023” va dunque in scena il 3 marzo, al consueto orario delle 21, con il programma dal titolo “Vive la France!”: un volo libero sulla scena musicale classica d’oltralpe, toccando anche i cieli del Belgio.

“I concerti dell’assunta 2023”: i venerdì con la musica classica all’auditorium di Rubano

Il carattere romantico sui generis dell’”Ars gallica” e le successive propaggini strumentali novecentesche distillati attraverso raffinate note, ora di violino, ora di flauto, ora di oboe, in un magico connubio con il pianoforte. Un affresco variopinto di opere francesi a cavallo fra Otto e Novecento a firma di Francis Poulenc (Sonata per flauto e pianoforte, Sonata per oboe e pianoforte op.185), Eugène Ysaÿe (Sonata per violino solo in re minore “Ballade” op.27 n.3), Camille Saint-Saëns (“Havanaise” in mi maggiore op.83), Charles-Marie Widor (Suite per flauto e pianoforte op. 34), Maurice Ravel (“Tzigane”). Esecutori in ordine di apparizione: Eleonora Donà (flauto), Marco Perugini (pianoforte), Chiara Volpato Redi (violino), Davide Scarabottolo (pianoforte), Simone Fazio (oboe), Alberto Schiffo (pianoforte), Andrea Magris (flauto), Amir Salhi (pianoforte), Francesco Zanotto Bellini (violino), Giulia Valli (pianoforte).

Ingresso

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Dove

Auditorium dell’Assunta (via Palù 2)

Per informazioni

Biblioteca Pubblica

Viale Po, 16

Sarmeola di Rubano (PD)

049 633766

www.rubano.it

https://www.rubano.it/concerti-dellassunta-2023

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

www.conservatoriopollini.it

Info web

https://www.rubano.it/concerti-dellassunta-2023

Foto articolo da comunicato stampa