Il nuovo appuntamento a cura del Conservatorio “Cesare Pollini” nella suggestiva cornice dell’Auditorium dell’Assunta di Rubano (in via Palù 2) per la rassegna in collaborazione con l’Amministrazione comunale locale “I Concerti dell’Assunta” - riservata quest’anno ai progetti dei docenti dell’Istituto musicale - sarà un evento di particolare interesse ed importanza, in quanto si tratta di una prima esecuzione contemporanea di composizioni cameristiche di Ettore Bonelli (1900-1986).

Lo speciale evento, dal titolo “Ricordando Ettore Bonelli”, in programma venerdì 15 marzo, al consueto orario delle 21, è dedicato alla freschissima pubblicazione per l’etichetta Tactus della prima incisione assoluta delle Sonate per violino e pianoforte op. 25 e viola e pianoforte op. 37 del compositore, violinista e didatta veneziano che con Padova ebbe un rapporto speciale, a cominciare dalla trentennale docenza di violino presso l’allora Istituto musicale “Cesare Pollini”, sotto la quale, dal 1929 al 1959, si formarono nomi quali Giovanni Guglielmo (punto di riferimento del violinismo veneto, dalla musica antica alla contemporanea), Salvatore Bisello (futuro violino di spalla al San Carlo di Napoli e insegnante al Conservatorio di Salerno) e Paolo Ceccaroli (successivamente docente al “Benedetto Marcello” e concertino dei primi violini al Teatro La Fenice).

Ma Bonelli fu anche membro del Quartetto di Padova e del “Trio del Pollini”, fra le altre formazioni. Come è scritto nella sontuosa presentazione del CD a cura di Mirko Schipilliti, medico, direttore d’orchestra e pure penna musicale di gran classe, l’importante ruolo di revisore di Bonelli (si ricordi ad esempio la celebre versione del Concerto per oboe di Benedetto Marcello, in realtà composto da Alessandro Marcello, edita da Zanibon) ne mise in ombra la pregiatissima attività compositiva, ricca di ascendenze di musiche dal Settecento al Novecento, riprese con estrema originalità e personalità. Ecco dunque una nuova tappa sui “brani brevi” per formazioni cameristiche scaturita dal “Progetto Bonelli”, a cura del nipote musicista Alessandro Curri (figlio dell’arpista Ilde Bonelli).

Nel concerto di Rubano suoneranno le formazioni a duo composte da Giuliano Fontanella, violino, Tania Salinaro, pianoforte, e Alessandro Curri, viola, Giovanni Dal Missier, pianoforte. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In breve

La rassegna 2024 si articolerà in cinque serate: venerdì 23 febbraio – La chitarra fra modalità e tonalità, un concerto solistico con musiche dal Settecento al Novecento e brani originali contemporanei dello stesso esecutore.

– La chitarra fra modalità e tonalità, un concerto solistico con musiche dal Settecento al Novecento e brani originali contemporanei dello stesso esecutore. venerdì 1 marzo – Sonate di primavera, un omaggio in musica con alcune straordinarie pagine classiche che riconducono alla stagione primaverile.

– Sonate di primavera, un omaggio in musica con alcune straordinarie pagine classiche che riconducono alla stagione primaverile. venerdì 8 marzo – Manifesto pianistico, una dedica alle composizioni con cui Schubert ha condensato nel pianoforte tutta la propria arte e sapienza musicale.

– Manifesto pianistico, una dedica alle composizioni con cui Schubert ha condensato nel pianoforte tutta la propria arte e sapienza musicale. venerdì 15 marzo – Ricordando Ettore Bonelli, evento dedicato alla prima registrazione discografica delle opere per violino e pianoforte e viola e pianoforte del violinista e compositore veneziano Ettore Bonelli, fortemente legato al Conservatorio “Pollini”.

– Ricordando Ettore Bonelli, evento dedicato alla prima registrazione discografica delle opere per violino e pianoforte e viola e pianoforte del violinista e compositore veneziano Ettore Bonelli, fortemente legato al Conservatorio “Pollini”. venerdì 22 marzo – Oltreoceano: viaggio di note dall’Argentina alla Russia, un benvenuto in musica alla nuova stagione con un originale e accattivante accostamento: un recital che crea un “fil rouge” fra tre delle maggiori firme della musica colta argentina, la cui influenza ha comunque ampiamente varcato i confini, e la famosa suite pianistica russa. Direzione artistica a cura dell'Ufficio produzione del Conservatorio Pollini di Padova. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti ore 21 – Auditorium dell'Assunta di Via Palù, a Rubano Allegati locandina concerti dell'Assunta 2024

